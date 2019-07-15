Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı

Pazar günü Uludağ'a çıkarak hem Bursa manzarası izlemek hem de piknik yapmak isteyen ziyaretçiler aşırı soğuk sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı. Temmuz ayının sıcağına güvenen tatilciler üzerlerine kalın bir şey almadan kısa kolluyla Uludağ'a çıktıklarına pişman oldu. Yağan yağmur ve hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte adeta kıştan kalma bir gün yaşayan tatilciler soğuktan tir tir titredi.

Uludağ'da kıştan kalma bir gün yaşadıklarını ifade eden ziyaretçiler, "Temmuz ayının sıcağına güvenerek Uludağ'a hazırlıksız çıktık. Burada kıştan kalma bir hava var şu an soğuktan tir tir titriyoruz" dedi.

Burak Türker

BURSA (İHA) -

Burak Türker

BURSA (İHA) -

Burak Türker

BURSA (İHA) -

Burak Türker

BURSA (İHA) -