İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar

Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar
Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar

Batman'ın Sason ilçesinde aşırı sıcaklardan uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanarak Temmuz ayında karın üzerinde piknik yaptı.

Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmandı. Vatandaşlar, Temmuz ayındaki 43 dereceyi bulan sıcaklıkta kar üzerinde piknik yaparak kar yemenin keyfini yaşadı.

Batman ve çevre illerde hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu ve serinlemek için Mereto Dağı'na tırmandıklarını ifade eden Mehmet Bayındır, Temmuz ayında kar üzerinde piknik yapmanın ilginç olduğunu söyledi.

Ekrem Aktaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.