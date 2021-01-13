Temsilciler Meclisi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 25.maddeyi aktif etmesi çağrısına ilişkin tasarıyı kabul etti

ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sular durulmuyor. Kongre işgalinden Trump'ı sorumlu tutan Demokratlar, Başkan Trump'ın görevden alınması için harekete geçti. Demokratlar, Başkan Yardımcısı Pence'e, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ı görevden alması çağrısında bulundu. Sunulan tasarıyla 223 "evet", 205 "hayır" oyu kullanıldı.

25. ek maddenin aktifleştirilmesi için Başkan Yardımcısı Pence ve kabinenin çoğunluğunun Trump'ın görevlerini yerine getiremeyeceğini beyan etmesi gerekiyor.

Ancak Pence oylamadan saatler önce yaptığı açıklamada, 25. ek maddeyi devreye sokmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Temsilciler Meclisi'ndeki oylama "sembolik" olarak kaldı. Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yazdığı bir mektupta, bu eylemin ulusun yararına olmayacağını ve "Yeni Başkan Joe Biden'ı göreve getirmek için hazırlanırken ülkeyi birleştirme zamanının" geldiğini belirtmişti. Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek.