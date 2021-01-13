İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temsilciler Meclisi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 25.maddeyi aktif etmesi çağrısına ilişkin tasarıyı kabul etti

Temsilciler Meclisi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 25.maddeyi aktif etmesi çağrısına ilişkin tasarıyı kabul etti
Temsilciler Meclisi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 25.maddeyi aktif etmesi çağrısına ilişkin tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Başkan Yardımcı Mike Pence'e, Başkan Donald Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti. Ancak Pence oylamadan saatler önce yaptığı açıklamada, bu yönde bir adım atmayacağını duyurdu.

ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sular durulmuyor. Kongre işgalinden Trump'ı sorumlu tutan Demokratlar, Başkan Trump'ın görevden alınması için harekete geçti. Demokratlar, Başkan Yardımcısı Pence'e, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ı görevden alması çağrısında bulundu. Sunulan tasarıyla 223 "evet", 205 "hayır" oyu kullanıldı.

25. ek maddenin aktifleştirilmesi için Başkan Yardımcısı Pence ve kabinenin çoğunluğunun Trump'ın görevlerini yerine getiremeyeceğini beyan etmesi gerekiyor.

Ancak Pence oylamadan saatler önce yaptığı açıklamada, 25. ek maddeyi devreye sokmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Temsilciler Meclisi'ndeki oylama "sembolik" olarak kaldı. Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yazdığı bir mektupta, bu eylemin ulusun yararına olmayacağını ve "Yeni Başkan Joe Biden'ı göreve getirmek için hazırlanırken ülkeyi birleştirme zamanının" geldiğini belirtmişti. Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.