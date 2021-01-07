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Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: 'Bu gece devam etmemiz gerektiğine karar verdik'

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: 'Bu gece devam etmemiz gerektiğine karar verdik'
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: 'Bu gece devam etmemiz gerektiğine karar verdik'

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi meslektaşlarına yazdığı bir mektupta, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın zaferini tescillemek için bu gece ortak oturuma devam etmeye karar verdiklerini duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nda seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Biden'ın başkanlığının onaylanması için yapılan oturuma ara verildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi meslektaşlarına yazdığı bir mektupta, Kongre liderlerinin, Kongre Binası "kullanıma açıldığında" seçilmiş Başkan Joe Biden'ın zaferini tescillemek için bu gece ortak oturuma devam etmeye karar verdiklerini duyurdu.

Pelosi, “Lider Hoyer ve Whip Clyburn ile istişare ederek ve Pentagon, Adalet Bakanlığı ve Başkan Yardımcısı ile görüştükten sonra, Kongre Binası'nın kullanıma açık hale gelmesinin ardından sonra bu gece oturuma devam etmeye karar verdik" dedi.

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