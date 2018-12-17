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Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı Avrupa Ligi’ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

FC Viktoria Plzeň- Dinamo Zagreb

Club Brugge- Salzburg

Rapid Wien-İnter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Leverkusen

Zurich-Napoli

Malmö- Chelsea

Shakhtar Donetsk- Frankurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olimpiakos-Dinamo Kiev

Lazio-Sevilla
 


 

 

Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Munih

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