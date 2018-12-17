Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

İŞTE EŞLEŞMELER

FC Viktoria Plzeň- Dinamo Zagreb

Club Brugge- Salzburg

Rapid Wien-İnter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Leverkusen

Zurich-Napoli

Malmö- Chelsea

Shakhtar Donetsk- Frankurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olimpiakos-Dinamo Kiev

Lazio-Sevilla







Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Munih