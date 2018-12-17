Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

İŞTE EŞLEŞMELER
FC Viktoria Plzeň- Dinamo Zagreb
Club Brugge- Salzburg
Rapid Wien-İnter
Slavia Prag-Genk
Krasnodar-Leverkusen
Zurich-Napoli
Malmö- Chelsea
Shakhtar Donetsk- Frankurt
Celtic-Valencia
Rennes-Real Betis
Olimpiakos-Dinamo Kiev
Lazio-Sevilla
Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Schalke 04 - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - PSG
Tottenham - Borussia Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Ajax - Real Madrid
Liverpool - Bayern Munih