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Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

TRABZONSPOR

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti. 

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'ya elenmesi halinde ise Konferans Ligi play-off turunda AIK - Shkendija müsabakasının galibiyle mücadele edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.

KONYASPOR

Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

 

 

 



 

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