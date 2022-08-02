Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

TRABZONSPOR

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'ya elenmesi halinde ise Konferans Ligi play-off turunda AIK - Shkendija müsabakasının galibiyle mücadele edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.

KONYASPOR

Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





