Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Roma 3-0 Trabzonspor

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Karsdrop'un pasında topu önüne alan Cristante'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Karsdrop'un pasıyla topla buluşan Pellegrini'nin yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişine vuran Pellegrini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe atışında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Patricio, kornere çeldi.

54.dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topa Zaniolo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.

62. dakikada Nwakaeme'nin ortasında kafalardan seken topa gelişine vuran Hamsik'in sert şutunu kaleci Patricio kornere çeldi.

65. dakikada gönderilen uzun topla birlikte ceza sahası içine giren Zaniolo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Patricio kontrol etti.

84. dakikada Pelligrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Shaarawy rakiplerinin arasında meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın filelere gönderdi. 3-0





Stat: Olimpico

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

AS Roma: Patricio, Karsdrop, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Villar dk. 79 ?), Zaniolo (El Shaarawy dk. 79 ?), Pellegrini, Mkhitaryan (Perez dk. 73), Abraham (Shomurodov dk. 64)

Yedekler: Pietro Boer, Daniel Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Amadou Diawara, Edoardo Bove, Darboe, Mayoral

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Trabzonspor: Uğurcan, Peres (Serkan dk. 72), Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (İsmail Köybaşı dk. 72), Siopis (Yusuf Sarı dk. 66), Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho (Abdulkadir Ömür dk. 46), Cornelius (Djaniny dk. 19)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Berat, Abdulkadir Parmak, Yunus, Koita, Djaniny

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cristante (dk. 20), Zaniolo (dk. 65), El Shaarawy (dk. 84) (AS Roma)

Sarı kartlar: Veretout, Macini (AS Roma) Siopis, Edgar le, Djaniny (Trabzonspor)





İLGİLİ HABER Fenerbahçe Finlandiya'da güle oynaya turladı