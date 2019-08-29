Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı!

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşan bordo mavililer, Avrupa kupalarında 128. kez sahaya çıktı. AEK'in 2-0 üstünlüğü ile biten maçta tur atlayan taraf Trabzonspor oldu.

AEK 2 - 0 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada savunmada Ivanildo'nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan'ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada Obi Mikel'in ceza sahası içinde Mantalos'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan'ın sağından topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas müdahale ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vranjes'in kafa vuruşu Novak'a çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Mantalos'un pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Oliveria'nın vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sorloth'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunu kaleci Barkas güçlükle çeldi.

81.dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Shorloth dk. 34), Abdülkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 44) (Doğan Eroğan dk. 83 ?), Sosa, Nwakaeme, Ekuban

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

AEK: Barkas, Bekakis, Vranjes, Oikonomou (Verde dk. 88 ?), Lopes, Simoes, Chygrynskiy, Galanopoulos (Krsicic dk. 58), Livaja, Mantalos (Giakoumakis dk. 80 ?), Oliveira

Yedekler:Tsintotas, , Klonaridis, Svarnas, Paulinho

Teknik Direktör: Nikos Kostenoğlou

Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 90+2) (AEK)

Sarı kartlar: Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsicic, Bakakis (AEK), Obi Mikel, Pereira, Yusuf Sarı (Trabzonspor)