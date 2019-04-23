Temsili Rize Valisi Hanzade: 'Vali olabilirim, güzel işmiş'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Vakıflar İlkokulu 2/F öğrencileri Hanzade Arslan ve Yiğit Yağız Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vali Çeber, makamını temsili olarak Hanzade Arslan'a bıraktı. Temsili Vali Arslan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerini arayarak çeşitli konularda isteklerde bulundu.

temsili Vali Arslan, ilk olarak İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ı telefonla arayarak, okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşan trafik esnasında sürücülerin ve yayaların daha dikkatli olmaları konusunda bilinçlendirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projeler hazırlanmasını ve bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda azami gayretin gösterilmesini istedi.

Ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i arayan temsili Vali Arslan, öğrencilerin sağlığı açısından okul bahçelerinin sert beton zemin yerine daha yumuşak malzemelerle kaplanması ve yine okul bahçelerine daha çok bank konulması konusunda ricacı oldu ve Vali Kemal Çeber'e de Rize'ye sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Daha sonra özel kalemden babasını telefona bağlamalarını isteyen temsili vali ‘Ben Rize Valisi Hanzade Arslan' diyerek babasının kendisine bir sorusu olup olmadığını sordu. Telefonda babasını dinleyen Arslan daha sonra babasının ‘Öğrenciler sabahları trafikte çok dikkatsiz yürüyorlar' demesi üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne talimat vererek okullarda öğrencilere trafikte dikkatli olmaları noktasında eğitimler verilmesini talep etti.

Gazetecilerin kendisine ‘Valiliği sevdiğiniz, yaşamınızın ilerleyen bölümlerinde vali olabilmek için bir çalışma gerçekleştirecek misiniz?' sorusuna Arslan'ın verdiği cevap herkesi güldürdü. Arslan ‘Aslında olabilir, bilim insanlığını bırakıp vali olabilirim. Valilik güzel işmiş' ifadelerini kullandı.

Rize Valisi Kemal Çeber de Hanzade Arslan'ın valilik makamını en iyi şekilde temsil ettiğini, Hanzade gibi gelecek planları olan bir öğrenciye makamını teslim etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Vali Çeber daha sonra Hanzade ve Yiğit Yağız'ı da makam otosuna alarak, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda düzlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini takip etmek üzere valilik makamından birlikte ayrıldı.

Hasan Fehmi Demir