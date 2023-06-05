Tencere, tüp, para...Ne bulursa alışveriş sepetine yükleyip böyle kaçtılar

Merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde ailesiyle uzun süredir esnaflık yapan Demirhan Koçak, akşam saatlerinde mesaisi bitince çocuklarını aldıktan sonra dükkanını kilitleyip eve gitti. Fakat anahtarı düşürdüğünden habersiz olan Koçak, sabah geldiğinde dükkanda limonata makinaları ve çantasının yerinde olmadığını gördü. Hemen durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra dükkanda bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Dükkana giren hırsızın alışveriş sepetiyle malzemeleri götürdüğü gören Koçak, “Burası bizim ekmek teknemiz, Allah'ından bulsun” dedi.

Koçak'ın tek isteği yaklaşık 25 bin liralık malzeme ve parayı çalan hırsızın yakalanması

Hırsızın bulunmasını isteyen Koçak, “Akşam saatlerinde anahtarı düşürmüşüm. Hırsız, anahtarı bulmuş. Dükkanları tek tek gezip anahtarı denemiş. Bizim dükkanın olduğunu anlayınca içeri girmiş. Kendi yeriymiş gibi içeri girmiş. Malzemeleri alışveriş sepetine doldurup çıkmış. Para, tencere, tüp, limonata makinası. Ne bulursa buradan alışveriş sepetine yükleyip kaçmışlar. Adam bizi mağdur etti. Çoluk çocuğumuzun rızkını alıp götürdü. 'Bu insanlar ne yapar' diye hiç düşünmeden aldı gitti. Biz burayı ailece işletiyoruz. Benim burada 1 yaşında çocuğum var o burada büyüdü. Biz rızkımızın peşindeyiz. Buradan hırsıza sesleniyorum; “Allah'tan bulsun” dedi.

Ahmet Burak Öztürk



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