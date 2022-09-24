Tendürek Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 74 bin 200 adet 7.65 mm AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait bin 400 adet 5.56 mm fişek ve 40 adet 14.5 mm mühimmat ele geçirildi” denildi.

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