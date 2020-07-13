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Tenis Federasyonu'ndan 'korona' soruşturması!

Tenis Federasyonu'ndan 'korona' soruşturması!
Tenis Federasyonu'ndan 'korona' soruşturması!

Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde korona virüs tedbirlerine uymadığına dair ortaya çıkan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Türkiye Tenis Federasyonu, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı kamplarda yer alan milli sporcuların tedbirlere uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Federasyondan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A milli takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Federasyonumuzun belirlediği Covid-19 önlemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma Federasyonumuz tarafından başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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