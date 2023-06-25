Tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu



1992-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde rektörlük yapan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına, Kızıl Ailesi tarafından organize edilen, Prof. Dr. Ayhan Kızıl T400 Masters Tenis Turnuvası bugün oynanan final maçlarıyla sona erdi ve şampiyonlar kupasını aldı.

2018 yılından beri geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve T400 Türkiye Tenis Federasyonu'nun en yüksek puanlı senior tenis turnuvası olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl T400 Masters Tenis Turnuvası'nda nefes kesen mücadelelerin ardından kürsü sahiplerini bulurken, müsabakalarda büyük heyecan yaşandı. Prof. Dr. Ayhan Kızıl T400 Masters Tenis Turnuvası, geçen yıl Uluslararası Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşmiş ve yurtdışından da çok sayıda sporcunun katılımı sağlanmıştı. Bu yıl PodyumPark Podyum Tenis Kulübü Kortları'nda 15 Haziran'da başlayan organizasyonda, 6. yılın şampiyonları da belli oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden teklerde 340, çiftlerde toplam 182 sporcunun katıldığı organizasyonda 33 kategoride kürsü için mücadele verildi. Bursa'da senior turnuvalarındaki en yüksek katılımın gerçekleştiği 100 bin lira ödüllü turnuva; Uludağ Premium Ana Sponsorluğunda 15 - 25 Haziran 2023 tarihleri arasında PodyumPark Podyum Tenis Kulübü Kortları'nda düzenlendi. 10 gün süren turnuvada sporcular kürsüye çıkabilmek için büyük efor sarf ettiler. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve plaketlerini Uludağ İçecek Türk AŞ - Horeca Türkiye Müdürü Soner Aşık ve PodyumPark kurucu ortaklarından Aykut Uyanıklar verdi.

Podyum Tenis Kulübü tarafından sponsorlara ve hakemlere de plaketler verildi. Plaketleri PodyumPark kurucu ortaklarından Aykut Uyanıklar takdim etti. Sponsorlardan Uludağ İçecek Türk AŞ adına Horeca Türkiye Satış Müdürü Soner Aşık, Nev Sağlık Grubu adına İşletme Müdür Yardımcısı Songül Kopal teşekkür plaketlerini alırken, Turnuva Hakemleri Tamer Çetin (Başhakem), Kerem Ata, Mustafa Mert ve Yusuf Alay'a da plaket takdim edildi.

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