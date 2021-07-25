Teniste İspanya'da Türk finali

Mili tenisçiler Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel İspanya'nın Pozoblanco kentinde düzenlenen ATP Challenger turnuvası Open Ciudad de Pozoblanco'da adlarını finale yazdırmayı başardılar.

Cem İlkel; Alman, Japon ve Hollandalı rakiplerini geçerek yarı finalde elemelerden gelen Belçikalı tenisçi Michael Geerts ile karşılaştı. Geerts'i 6-2, 6-7, 6-4'lük 3 sette yenen Cem İlkel Pozoblanco'da kariyerinin 4. Challenger finaline yükseldi.

2021'de yükselen bir ivme yakalayarak üst üste dokuzuncu galibiyetini alan ve üst üste ikinci Challenger finaline yükselen Altuğ Çelikbilek ise Tunuslu, Rus ve İspanyol rakiplerini geçerek yarı finalde 2 numaralı seri başı Gregoire Barrere'nin rakibi oldu.

Çelikbilek dünya 135 numarası Fransız raket Barrere'nin skor 4-6, 6-3, 1-1 iken sakatlık nedeniyle 3. sette maçtan çekilmesiyle finale yükseldi. Tenis tarihinde ilk Türk Challenger finali 2016 yılında İzmir Cup'ta Marsel İlhan ve Cem İlkel arasında oynanırken Open Ciudad de Pozoblanco finali Türkiye toprakları dışında bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin oynayacağı ilk final olma özelliği de taşıyor.

Çelikbilek-İlkel final karşılaşması 25 Temmuz Pazar TSİ 22.00'de başlayacak ve ATP Challenger Tv'den yayınlanacak.