Teoman Sancar CHP'den istifa etti

CHP 27. Dönem Denizli milletvekili Haşim Teoman Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sancar'ın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadeleri yer aldı. Sancar'ın partisinden istifasının ardından Muharrem İnce'nin yeni kuracağı partiye mi katılacağına ilişkin soru işaretleri oluştu. Ayrıca Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alıyordu.

Haşim Teoman Sancar kimdir

Haşim Teoman Sancar, 16 Ocak 1970 yılında Denizli'de doğdu. 1995 yılında iş hayatına atıldı. Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat sektörüyle uğraşmakta ve Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Sancar, evli ve iki çocuk babası.

Fadıl Pişkin