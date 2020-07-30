Tepe Güvenlik, V-Safe Belgesi'ni almaya hak kazandı

Türkiye'nin köklü şirket toplulukları arasında yer alan Bilkent Holding'e bağlı Tepe Güvenlik hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığı için hayata geçirdiği önlemler çerçevesinde, pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, çalışanlarına hijyenik ve kontrollü bir ortam sağlayan şirketlerin sahip olduğu V-Safe Belgesi'ni almaya hak kazandı.

“Pandemi sürecinde uzaktan erişim metodolojisine ağırlık verdi”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, “Pandemi ile mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmalarla sektörümüze örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Biliyorsunuz şöyle bir söz vardır; ‘Temizlik istiyorsan, önce kendi kapının önünü temizlemen lazım'. Biz de bu anlayıştan yola çıkarak; önce kendi çalışanlarımızı pandemi ile mücadele konusunda bilinçlendirdik. Daha sonra da sunduğumuz hizmetin aynı hijyen kalitesiyle çalıştığımız binlerce tüketiciye gitmesini sağladık. Bu noktada geliştirdiğimiz teknolojilerden faydalandık. Pandemi sürecinde uzaktan erişim metodolojisini kullanarak tüketicilerimizin problemlerinin yüzde 70'e yakın gibi büyük bir çoğunluğunu, telefon ve online sistemler aracılığıyla çözüme kavuşturarak, hijyen kurallarını ön planda tuttuk. Ayrıca müşterilerimizin aynı gün içinde ücretsiz servis alması noktasında da etkili bir yöntem izledik” diye konuştu.

“Hem memnuniyet hem tavsiye oranları arttı”

“Sektörde oluşturduğumuz farklılık, tüketicilerimiz tarafından o kadar kabul gördü ki; sağladığımız hızlı ve ücretsiz hizmet; hem memnuniyet hem de tavsiye oranımızı artırmamıza önemli katkıda bulundu” ifadelerini kullanan Gök, şu açıklamaları yaptı:

“Biz, çok yönlü hizmet veren bir firmayız. Hem sahada hem telefon ve online kanallarda; bizden ürün alan, kiralayan herkese; 7 gün 24 saat kesintisiz olarak, her türlü elektronik güvenlik alanında özellikle de alarm ve kamera sistemlerinin kusursuz çalışması noktasında, bunların gerekli kolluk kuvvetlerine ihbarı konusunda; risksiz ve konforlu bir hizmet vadediyoruz. Bize güvenen tüm paydaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında; aldığımız önlemleri V-Safe Belgesi ile de tescillendirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu belgeyi, çalışmalarımızın ve yaptığımız işlerin doğruluğunu kanıtlamak ve kendimizi motive etmek adına gerçekten değerli buluyorum.”