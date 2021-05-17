Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş hayatını kaybetti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, rahatsızlığından ötürü bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Savaş'ın kaybına ilişkin açıklama yaptı. Ataç, “Tepebaşı Belediyemizin örnek ilçe olmasında çok büyük emeği bulunan, yol arkadaşım, Başkan Yardımcımız Melih Savaş'ı geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sadece çalışkan bir ekip arkadaşımızı değil aynı zamanda çok değerli bir dostu da yitirdik. Kendisini, ilçemiz ve şehrimiz için verdiği katkıları daima en güzel şekilde hatırlayacağız. Vizyoner bakış açısı ile 15 yıldır çağdaş ve kıymetli çalışmaları ile Tepebaşı'na dokunan projeler yaptı. O ölmedi, hep bizimle var olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Savaş'ın cenazesi, Alaaddin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında asri mezarlıkta defnedilecek.

Mısra Ezginur Göçer

