Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Azem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın terasındaki 15 yaşındaki Beydun Ediş isimli çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ambulansa alarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Mustafa Uslu

