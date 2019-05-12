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Teravih namazında camiye giren kedi cemaati seferber etti

Teravih namazında camiye giren kedi cemaati seferber etti
Teravih namazında camiye giren kedi cemaati seferber etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde teravih namazı öncesi camiye giren kedi, Kuran okuyan imamın üstünden atladı. İmama kısa süreli panik yaşatan kediyi cemaat güçlükle dışarı çıkardı.

Teravih namazında camiye giren kedi cemaati seferber etti - Tıkla İzle

Olay dün akşam saatlerinde Karamürsel Ereğli Merkez Camii'nde kılınan teravih namazı öncesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camide Ereğli Merkez Camii imam hatibi Fatih Mehmet Koca'nın Kuran-ı Kerim okuduğu esnada cami içine bir kedi girdi. Bir süre cemaat arasında koşmaya başlayan kedi, minberin altından geçerek üstünden atladığı imamın panik yaşamasına neden oldu. Kedinin üstünden geçtikten sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan imam okumasına devam ederken, cami içinde koşan kedi ise cemaat tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Cami içerisinde yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.  

Uğur Buber
 

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