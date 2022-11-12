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Tercan'da tırın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Tercan'da tırın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Tercan'da tırın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ş.Ö. idaresinde ki 27 Z 7470 plakalı tır Erzincan-Erzurum kara yolunda Aşkale istikametinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra araçta bulunan 2 yaşında ki E.Y. ve H.Ç. ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Alparslan Cihan

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