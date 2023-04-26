Tercih danışmanları için düzenlenen eğitimler başlıyor

Doğuş Üniversitesi psikolojik danışman/rehber öğretmenler için 2023 YKS Tercih Danışmanlığı Sertifika Programı düzenliyor. 16 Mayıs'ta başlayacak eğitimler 26 Mayıs'ta son buluyor. 2023 YKS Tercih Danışmanlığı Sertifika Programı ile “tarafsız, verilerle desteklenmiş ve çağın ihtiyaçlarına uygun tercih danışmanlığı” nasıl yapılır psikolojik danışman/rehber öğretmenlere anlatılacak. Lise ve üniversite eğitimcilerinden oluşturulan ve alanlarında uzman eğitimci kadrosu YKS tercihlerini teorik ve uygulamalı olarak teferruatlı şekilde katılımcılara online olarak aktaracak.

Tercih Uzmanı Ergin Sarar, sertifika programı hakkında yaptığı konuşmada 2020 yılı istatistiklerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılı YKS'ye başvuran adayların detaylarını incelediğimizde sınava başvuru yapan kişi sayısı 3 milyon 234 bin kişidir. Bu kişilerin yüzde 49 kısmı ilk kez başvuran, yüzde 29 kısmı 2'inci kez başvuran, yüzde 13 kısmı 3'üncü kez başvuran, yüzde 6 kısmı 4'üncü kez başvuran, yüzde 2 kısmı ise 5'inci kez başvuran adaylardır. Çok sayıda adayın tekrar üniversite okumak istemesi, adayların tercih ve buna bağlı olarak meslek seçiminin daha iyi yapılması gerektiğini gösterir. Bu durum ülke ekonomisi adına kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayacaktır. Son yıllarda artarak devam eden teknolojik değişim ve dönüşümün meslekleri nasıl şekillendirdiğini ve bu dönüşümlere uygun şekilde yeni bakış açılarının getirilmesi gereğini ortaya çıkartmıştır. Bu durum, üniversite adaylarının kariyerlerini planlarken daha fazla yeni bilgiye ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Düzenlenen sertifika programı, psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin, aday öğrencilerin kariyer planlamalarına daha faydalı olmalarını sağlayacaktır.”

Eğitimlerde konuşmacı olarak katılan isimler ise şu şekilde:

“Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sirel Karakaş, Prof. Dr. Erhan Tuna ve Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Güler, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Pişkin, İstanbul Üniversitesi'nden Dr. Murat Emeç, Rehber Öğretmen Mesut Sabancı ve Psikolojik Danışman Dr. Adem Kalebaşı.”

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