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Tereyağı ve saç düzleştirici çalan hırsızlar kamerada

Tereyağı ve saç düzleştirici çalan hırsızlar kamerada
Tereyağı ve saç düzleştirici çalan hırsızlar kamerada

Eskişehir’de zincir marketten tereyağı ile mağazadan saç düzleştirici çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Tereyağı ve saç düzleştirici çalan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Odunpazarı'na bağlı Deliklitaş Mahallesi ile Tepebaşı'na bağlı Kumlubel Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yakalandı. Kumlubel Mahallesi Esenli Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markete müşteri kılığında giren şüpheli şahıs, şarküteri reyonundan 1 kilogramlık tereyağı aldı. Tereyağını marketten çıkartmak için pantolonuna sokarken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, hızla gözden kayboldu. Market çalışanları, durumu fark ederek güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık anı ile karşı karşıya kaldı.

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya müşteri kılığında giren bir kadın ise saç düzleştirici çaldı. Mağazaya girdiğinde gözüne kestirdiği saç düzleştiriciyi inceledikten sonra yerine bırakan şüpheli, diğer ürünlere yöneldi. Oyalandıktan sonra tekrar saç düzleştiriciye yönelen kadın hırsız, yanındaki şahısların mağazan çalışanının önünü kapatmasını fırsat bilerek aldığı ürünü kaşla göz arasında paltosunun altına koydu. El çabukluğu ile paltosunun altına sakladığı saç düzleştiricisi ile mağazan çıkan kadın hırsız gözden kayboldu.

Ali Furkan Çetiner

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