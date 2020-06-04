Terhis olan torunuyla kucaklaşamayan karantinadaki babaanne: '6 aydır görmedim, sarılmadan olmuyor'

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 gündür karantinada kalan Lütfiye Yavuz, askerlik görevini tamamlayan torununu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı birliğinden terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, habersizce babaannesinin karşısına çıktı. Torununu hiç beklemediği anda karşısında göre babaanne, "Kuzum nasılsın yavrum, 7 aydır hasrettim şükürler olsun. Bugün dünyanın en sevinçli gününü yaşıyorum" dedi ve bir yandan da sarılamadığı için ağladı.

"Sarılmadan olmuyor"

Babaanne, "Çocuğum karşıma çıkınca kalbim duracak gibi oldu, ne yapacağımı şaşırdım. Böyle sarılmadan da olmuyor. Allah'ım herkesleri kavuştursun.Allah kimselerin canını yakmasın. dünyanın en sevinçli günün yaşıyorum. Allah'ım bu hastalığı üstümüzden def etsin. 6 aydır hasrettim doya doya öpemedim, inşallah bugünler de geçer. Kalbim duracak oldu çocuğum kaşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Sarılmadan da olmuyor" dedi.

Yavuz ise "Bir sürpriz yapayım dedim ama karantinadan dolayı bu kadar oldu. Babaannemin karşısında bayılacak gibi oldum elim ayağım çözüldü, 7 ay sonra kavuştuk" diye konuştu.

Çevrede bulunan komşuları da bu sevince ortak oldu ve "En büyük asker bizim asker" diye tezahürat yaptı.

Mehmet Demirci

