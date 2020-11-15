Terhune'de yeni bir toplu mezar bulundu

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni bir toplu mezar bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ekiplerin toplu mezardaki çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Öte yandan 10 gün önce aynı bölgede 5 toplu mezar daha bulunmuştu. Haziran ayından bu yana Terhune'de bulunan toplu mezar sayısının 26'ya ulaştı.

Hamad Alnajjar

