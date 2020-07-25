Terim: 'Kazanacağımız maç berabere bitti'

Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, ilk yarı Antalyaspor'un ikinci yarı kendilerinin iyi oynadıklarını söyledi.

Oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdiklerini dile getiren Terim” Daha 5 dakika olmadan 3 gol pozisyonuna girdik 50. dakikada. Beraberliği bulduk, o andan sonra oyunu demine ettik. Bu arada ikinci pozisyon vermedik. 3,4 ve 5. golü bulabilirdik ama kaçırdık. Bir doldur boşalt topu malasef, bir çok oyuncumuzun, tüm takımın hatasıyla klasik bu seneki Galatasaray tipik yenilen goller diyelim. Çok rahat kazanacağımızın maçı ikinci yarı için söylüyorum, malasef berabere bitirdik. Antalyaspor'a başarılar diliyorum.”diye konuştu.

"Galatasaray'da değişim"

12 Ağustos'a kazar zamanın çok kısa olduğunu bilerek hazırlıklara başlayacaklarını dile getiren Terim, “ Başkanımız, yöneticilerimiz ve biz hep beraber olağanüstü bir iş yapmamız gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar içindeki kolay olmayan bu süreç aynı zamanda Galatasaray'da bir değişimin, bazı şeylerin değişmesinin de sağlaması gerekir. Bunu da inşallah mantıklı, doğru, akılcı mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen, en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı ümit ediyoruz. Kalan oyuncularımız, gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız.”ifadelerine yer verdi.

"Sıkıntı çektik"

Bu seneki en büyük sıkıntılarından birinin 10 oyuncudan fazlasının sezon başı kampına katılmaması olduğunu işaret eden Terim şöyle konuştu: “Sezon başı kampına 11 oyuncunun katılamamasının, bunun cezasını ocak ayına kadar çektik. Bu sene tek dileğim süre az olmasına rağmen bunu başarabilecek güçteyiz. Bir takım oyuncuları bünyemize katıp, bazı oyunculara teşekkürü edip ayrıldıktan sonra net bir takımla sezon başını 12 Ağustos'u görmeyi ümit ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Sezon başına katılmayan oyuncular, ne fiziki idmanında bulunabiliyorlar, nede futbol anlayışınızı tam anlatamıyoruz. Böyle olunca da yarım yarım sıkıntılar çektik. Bunu inşallah bu sene çok kısa süreli olmasına rağmen yönetimimiz bir çok sıkıntıyla uğraşması lazım.”

"Konuştuğumuz oyunculardan biri"

Arda Turan'da son durum nedir? Sorusuna Terim, “ Başkan ve yönetimle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu konuştuk. Yerli ve yabancı, gelen giden. Arda'da bunlardan bir tanesi, konuştuğumuz oyunculardan biri. Önümüzdeki günlerde neler olacak hep beraber göreceğiz.” diye cevap verdi.