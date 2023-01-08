Terkos Gölü'nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü'nün doluluk oranı yüzde 38,5 seviyelerine kadar düştü. Kıyıdaki balıkçı tekneleri toprak yüzeye demirledi. Birkaç ay önce teknelerin yüzdüğü kıyıda suların çekilmesiyle birlikte, vatandaşlar otomobillerini park etti, aileleri ile yürüyüş yaptı. Suların çekilmesiyle birlikte suya açılan iskele de toprak üzerinde kaldı. Çekilen göl dron ile görüntülendi.

“Göl 500 senedir aynı ama insan 16 milyona yükseldi”

Terkos Gölü üzerinde teknesi bulunan ve zaman zaman teknesi ile açılan Süleyman Akar “Su çekilmiş, teknem karada kalmış, zor suya ittim. Araçlar göle kadar girmiş. 1992 senesinde bu su daha da çekilmişti. Bu göl 500 senedir aynı ama insan aynı değil. O zaman 2 milyondu, şuan 16 milyon oldu” diye konuştu.

Batuhan Toprak

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