İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Termal kameralar umutları yeşertiyor, enkaz altındakiler böyle tespit ediliyor

Termal kameralar umutları yeşertiyor, enkaz altındakiler böyle tespit ediliyor
Termal kameralar umutları yeşertiyor, enkaz altındakiler böyle tespit ediliyor

Hatay'da deprem felaketinin altıncı gününde enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler termal kameralarla tespit edilip umutları yeşertiyor. İnanılmaz kurtuluşa sahne olan anlar böyle görüntülendi.

Teknolojik imkanların da sonuna kadar kullanıldığı çalışmalarda termal kameradan enkaz altında canlı olduğunu belirleyen ekipler, adeta zamanla yarışırcasına sıcaklığın geldiği bölgeye ulaşıyor. Asrın felaketi olan son depremde Türkiye teknolojik imkanları kullanarak göçük altındakileri daha kolay tespit ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay ile birlikte 10 ili etkileyen depremde kullanılan termal kameralar, yüzlerce canın kurtarılmasını sağladı.

Ahmet Arslan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.