"Terme pidesi"nin ünü ülke sınırlarını aştı

Pişirme tekniği, inceliği ve yumuşaklığından dolayı lezzetiyle herkes tarafından ilgi gören Terme pidesi damaklara hitap ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından pide yemek için vatandaşlar Terme'ye geliyor. Yurt dışından gelen talepler de karşılanıyor. İşletmeler pideyi soğutma yöntemiyle paketliyor, akabinde kargoyla müşteriye gönderiyor.

30 yıllık pide ustası olan Aydın Şimşek, "Terme pidesinin farkı ince ve yumuşak olmasıdır. 320 derecede pişer ve 4 dakikada çıkar. İnsanlar genellikle karışık, kıymalı kuşbaşı, pastırma ve sucuklu çeşitlerini tercih ediyorlar. Türkiye'nin her yerinden, Kars'tan, Erzurum'dan, İstanbul'dan insanlar pide yemek için Terme'ye geliyor" dedi.

Restoran işletmecisi Burhan Sekmen ise "1972 yılından günümüze kadar Terme pidesini yapmaktayız. Büyüklerimiz bu işe başladılar. Bizler de devam ettiriyoruz. Pide ilk önce çıktığı zaman 'yağlı' adıyla çıkmış. Fırınlarda, ekmek fırınlarında yapılmış. Sonradan kıymalı, kuşbaşı, pastırmalı, kavurmalı diye devam etmiş. Terme'ye bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Paket servislerimiz var. Ülke dışına ve ülke içine kargoyla gönderiyoruz" diye konuştu.

Furkan Abrek Ünal - İsmail Can Çam