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Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek

Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek
Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, “Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.

Termik santrallerin bacalarına filtre konmasına ilişkin süreyi uzatan madde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 'santrallere filtreyi erteleyen' yasayı veto etmişti. Bunun üzerine teklif TBMM'ye iade edildi. Madde görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yarın toplanması bekleniyor. Konu üzerine açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, madde ile ilgili olarak, “Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.

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