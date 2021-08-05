Termik santral yönetimi o iddiaları yalanladı

Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santrale sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Santralde bulunan 624 personelin de tahliyesi gerçekleştirilirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından gerekli çalışmaların yapıldığı santral alanında bulunan kömür stoklarının yandığı yönündeki iddiaları ise santral yönetimi yalanladı. Konu ile ilgili kamuoyu bilgilendirmesi yapan santral yönetimi, yaptığı açıklamada “Milas'ta devam eden orman yangınının Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütülmüş ve aynı şekilde tüm çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte onlarca sayıda itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler santral sahasında ve bölgesinde konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

“Tüm tedbirler alındı”

Yangının santrale sıçrama tehlikesinin oluştuğu andan itibaren ekipman tedariğinin yanı sıra tüm tedbirlerin alındığını ifade eden santral yönetimi, açıklamanın devamında “Yangının gerek santral sahasına ulaşmasını engellemek ve gerekse diğer yerleşim bölgelerine etkisini yok etmek için tedarik edilen ekipmanlar hizmete sunulmuştur. Hidrojen tankları planlı olarak boşaltılmış, içleri su ile doldurulmuştur. Santralin çevresine yaklaşık 20 metre genişliğinde koruma bandı oluşturulmuştur.

Yanıcı nitelikli fuel oil gibi hammaddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edilmiştir. Üretim kademeli olarak durdurulmuştur. Sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edilmiş, üretim kademeli olarak durdurulmuştur. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangın, santral yerleşkesinin içine girmiştir. Bu sürecin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edilmiştir. Planlı ve kontrollü tahliye çalışmalarımız başarı ile sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde 624 çalışanı olan Kemerköy santralimizde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır” denildi.

“Gerçeği yansıtmamaktadır”

Kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek adına santralde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada “Santralimizde çevreye zarar veren herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlama da meydana gelmemiştir. Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Santralin bölgeye tekrar enerji vermesine yönelik çalışmalar, soğutma çalışmaları ile eşzamanlı olarak devam etmektedir. En kısa sürede tüm ünitelerinin devreye alınması hedeflenmektedir.

Çeşitli mecralarda art niyetli olarak speküle edildiği üzere yangına engel olunmadığı iddiaları tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için yukarıda da belirtildiği gibi tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve ilgili prosedürler zamanında devreye sokulmuştur. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Uğur Eser

