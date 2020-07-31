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Terminal; terminal olalı, böyle tenhalık görmedi

Terminal; terminal olalı, böyle tenhalık görmedi
Terminal; terminal olalı, böyle tenhalık görmedi

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması yok, ancak Bursa otogarının Arefe gününe kadar tenhalığı, bilet bulunabilmesi de, pandemik endişenin sürdüğünü gösteriyor.

Koronavirüse önlemle yürütülen kısıtlamaların önemli ölçüde kaldırılmasıyla da 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme dönemi başlamıştı.

Yeni normalleşme kararları, Bursa'nın şehirlerarası seyahat merkezini oluşturan Bursa otogarındaki esnaf ve seyahat firmaları da sevindirmişti. Aradan geçen zamanla Bursa otogarında, beklenen normalleşme veya normale yakın gelişme olmadı. Gıda büfeleri ve diğer satış üniteleri ile seyahat acentalarının cirolarında, yüzde 50 dolayında düşüşler yaşandığı vurgulanıyor.

Kurban Bayramı, yılın son ümidini oluşturuyordu, ancak böyle bir beklentide de gerçekleşmedi.
Pandemik endişenin, Bursa otogarına yansıdığı ve var olan tenhalığın da, arife gününe kadar etkisini gösterdiği görülüyor.

Bursa Otogar Esnaf ve Çalışanlar Derneği Başkanı Yılmaz Ataş, “Halkımızın sağlığı, her şeyin önünde gelir” dedi. Ataş, otobüslerle şehirlerarası seyahat oranında ciddi düşüş yaşandığından söz ederek, “Virüs salgını endişesiyle özel araçlarla seyahat etmenin tercih edildiğini tahmin ediyoruz.” yorumunda bulundu. Önemli bir başka detaya dikkati çeken Ataş, “Ramazan Bayramı'nda kısıtmalar vardı, bu bayram yok, terminalden yolculuğa da eskisi gibi rağbet yok” bilgisini verdi.

Ataş, ayrıca “Normal zamanda, bayram arifesinde bilet bulmak mümkün olmaz, ek seferler konulurdu. Yasaksız bu bayramda, talep olmasını beklerdik, ama bu beklenti de gerçekleşmedi. Terminal, terminal olalı,böyle tenhalık görmedi. Allah'ın izniyle pandemik dönemi, devlet ve toplum olarak önlemlerde atlatacağız. Önce sağlık" dedi.

Süleyman Aydın
 

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