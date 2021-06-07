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Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı

Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle birlikte oluşan huzur yıllar önce köylerini boşaltmak zorunda kalan köylülerin yeniden dönmesini sağladı. 30 yıl öce boşaltılan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Akduman köyüne huzur ile birlikte geri dönüş yapan vatandaşlar, köylerine ev yaptı.

1990'lı yıllarda terör nedeniyle boşaltılan Akduman köyü sakinleri, 30 yıl aradan sonra oluşan huzurla birlikte göç ettikleri bölgeden köyleri olan Akduman'a yeniden dönüp ev yapmaya başladı. Köylüler bahar ile birlikte hayvanlarını getirip sonbahar sonuna kadar köylerinde kalıp kışın ise geri döneceklerini söyledi.

 

30 yıl önce köyleri boşaltılan vatandaşlar, gittikleri Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelip huzur bulan bölgede yaşamaya başladı. Huzur ile birlikte geri dönen köylüler arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve bahçeleriyle uğraşıyor.

Ayhan Babat
 

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