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Terör bitti, yatırım aktı

Terör bitti, yatırım aktı
Terör bitti, yatırım aktı

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ile huzura kavuşan Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan yatırım, teşviklerin de sayesinde tarihî zirvesine ulaştı. Binlerce kişiye yeni iş kapısı açıldı.

Terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu'da özel sektörün yatırımları artarken Ağrı, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin'in de aralarında olduğu illerde tekstil sektörü başta olmak üzere birçok alanda binlerce kişiye istihdam fırsatı doğdu.
Hükûmetin verdiği teşvik ve desteklerle Doğu ve Güneydoğu'da yatırımlar tarihi zirvesine ulaştı. Bölgeye yatırım seferine çıkan iş adamlarının sayısı hızla artıyor. Yatırımlarda başı çeken tekstil, âdeta bölgeye tersine göç başlattı. Özellikle 2016 yılından sonra ardı ardına fabrikalar açılmaya başlanan bölgede, en fazla yatırımın yapıldığı sektörlerin başında gelen tekstilde, becerikli kadın ve gençlerin emeği daha çok tercih ediliyor. Hükûmet, tekstilin yanı sıra hizmet sektöründe de bölgeyi cazip merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

AĞRI'DA 16 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Ağrı'da 2017 yılından itibaren yürütülen çalışmalar sayesinde Tekstilkent bünyesinde yedi adet fabrikanın inşaatı tamamlandı. Söz konusu yatırımlar hizmete girdiğinde yaklaşık 16 bin kişiye iş kapısı açılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada  50 bin metrekare alana kurulan Nike fabrikasının önümüzdeki günlerde üretime geçeceğini müjdelemişti.

TUNCELİ İLK SIRADA
Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan tekstil fabrikaları sayesinde ihracat yapan Tunceli ise 2015 yılında 8 bin olan çalışan sayısı bugün 11 bin 500'e çıktı. Tunceli, çalışan sayısı ile kadın ve engelli istihdamında ilk sırada yer alıyor. İlde ayrıca önümüzdeki günlerde 320 kişinin çalışacağı yeni bir çağrı merkezi açılması için çalışmalar devam ediyor.
Mardin'de ise tekstilde 46, madencilik, enerji ve geri dönüşüm alanlarında da birer fabrika açıldı ve toplamda 49 firma faaliyete geçti. Söz konusu fabrikalarda bugün çalışan sayısı 7 bin 95. Mardin'de tescil işlemleri bitme aşamasında olan yeni bir tekstil fabrikasının faaliyete geçmesiyle iki bin kişiye daha iş imkânı sağlanacak.

DİYARBAKIR TEKSTİL ÜSSÜ OLACAK
Diyarbakır'da 400 milyon TL'lik yatırım yapılarak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Böylelikle 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Tekstil Organize Sanayi Bölgesi ile Diyarbakır'ın tekstil üretim üssü yapılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi

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