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Terör eylemi gerçekleştirmek için gelmişti, Sakarya'da yakalandı

Terör eylemi gerçekleştirmek için gelmişti, Sakarya'da yakalandı
Terör eylemi gerçekleştirmek için gelmişti, Sakarya'da yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün yurtdışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek için ülkeye geldiği tespit edilen şahıs, Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem deşifre ve önlenmesi amacıyla operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede PKK/KCK terör örgütünün yurtdışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek için ülkeye geldiği tespit edilen şahıs, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde 26 Ekim Çarşamba günü polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, örgütsel faaliyetleri ile ilgili olarak verdiği bilgiler sonrasında sev edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burak Can Tokyürek
 

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