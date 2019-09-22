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Terör mağdurları yeni evlerine kavuştu

Terör mağdurları yeni evlerine kavuştu
Terör mağdurları yeni evlerine kavuştu

TOKİ Başkanlığınca Hakkari ve Şırnak’ta PKK'lı teröristlerin saldırıları sebebiyle evleri hasar görenler için inşa edilen konutlar kura çekimiyle hak sahiplerine dağıtıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan bin 256 konut ile Şırnak'ın Bahçelievler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde yapımı tamamlanan 582 konut için tören düzenlendi. Yüksekova ilçesinde 5 bölgede 3 bin 63 konut, 132 iş yeri, 2 taziye evi ve 2 caminin yapımı için 2016 yılında ihale yapıldığını kaydeden Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, "Birinci ve ikinci etabı biten bin 256 konut tamamlanmış olup evleri hasar gören ve bu bölgelerde ev almak isteyen mağdur vatandaşlarımız için Yüksekova Noterince kura çekimi yapıldı. Hak sahiplerine hayırlı olsun” dedi. Yeni evine kavuşan Feyyaz Düzen de kendisine konut çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hendek, barikat olaylarında çok mağdur olmuştuk, çok yıpranmıştık. Allah nasip ederse ailemle beraber yeni dairemize en yakın zamanda taşınacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

ŞIRNAK'TA 582 AİLE YENİ EV SEVİNCİ YAŞADI
Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper'de kura ile belirlenen 582 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, vatandaşların bir hafta içerisinde yeni konutlarına taşınabileceğini belirtti. Vatandaşlardan Şahin Ürek, "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Yıkılan dairelerimizin yerine yenileri verildi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

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