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Terör mağduru aileler bayramda da HDP binası önünde evlatlarının yolunu gözlüyor

Terör mağduru aileler bayramda da HDP binası önünde evlatlarının yolunu gözlüyor
Terör mağduru aileler bayramda da HDP binası önünde evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Terör mağduru aileler bayramda da HDP binası önünde evlatlarının yolunu gözlüyor - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi bin 327 gündür sürüyor. Aileler, Ramazan Bayramı'nı HDP il binası önünde geçirerek evlatlarının yolunu gözlüyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden eyleme katılan Abdulkadir Eslek, oğlu İsa Eslek için oturma eyleminde olduğunu söyledi. 15 bayramdır oğlundan haber alamadığını söyleyen baba Eslek, “HDP'nin kapısında İsa'mdan herhangi bir haber gelmesini bekliyoruz. Oğlum, her ne şekilde gitmişsen biran önce yuvana, kardeşlerinin arasına dön gel. Maalesef bayramı HDP binası önünde geçiyoruz” dedi.

Kütahya'dan Diyarbakır'a gelip kızı Fadime Levent için oturma eylemini sürdüren anne Hatice Levent ise, bayramların kendileri için buruk olduğunu ifade etti. Kızını çok özlediğini dile getiren Levent, “Yavrum, 9 senedir senin peşindeyim. Yavrum, ne olur dön gel. Seni çok özledim kuzum, o mağaralar size göre değil” diyerek kızına seslendi.

Rıdvan Kılıç

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