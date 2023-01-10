Terör mağduru aileler, bin 226 gündür evlatlarını bekliyor

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 226'ncı gününde de sürüyor. 2017 Mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisinden haber alamadığını ileri süren Ayten Elhaman, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını söyledi.

Elhaman, “Yaklaşık 6 yıl oldu oğluma hasretim, HDP il binasına arkadaşı tarafından getirilmiş, ben oğlumu HDP'den istiyorum. HDP alıp oğlumu PKK'ya teslim etmiş. Buradan oğluma sesleniyorum Bayram, kaçıp gel o zalimlerden kurtar kendini. Biliyorum kendi iradenle gitmedin seni kandırıp götürdüler, bak burada güçlü devletimiz var, inşallah geleceksin Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle. Ben burada seni bekliyorum, bin yılda geçse ben vaz geçmeyeceğim evladımı alacağım. Evladımı dağlarda kurtlara yem etmişler, oğlum kaçıp gel kurtar kendini. Ailecek sana hasret kaldık” dedi.

Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli

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