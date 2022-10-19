Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde başlattığı oturma eylemi, bin 143'üncü gününde devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan kızı Zahide Öner için oturma eylemini sürdüren anne Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tutuyor.

Murat Başal



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