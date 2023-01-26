Terör mağduru anne 30 yıldır evladının peşinde

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 242'nci gününde de sürüyor. İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, iddiaya göre, evladının örgüt yandaşları tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini söyledi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti. Yüceyurt, “Ben oğlumu 30 yıldır arıyorum, HDP midir ne zıkkımsa onlardan çık gel. Ölümüsün sağmışın bilmiyorum, buradayım seni bekliyorum. Devletimize teslim ol, size kucak açtı ne olursun gel” dedi.

Murat Başal

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