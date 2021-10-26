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Terör operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları serbest

Terör operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları serbest
Terör operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları serbest

İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP ilçe başkanlarının serbest kaldığı öğrenildi.

 İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezi ve ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HDP'li ilçe başkanları serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, aralarında HDP Torbalı İlçe Başkanı Hüsnü Bitirmiş ile Karabağlar İlçe Başkanı Şerafettin Yetim'in de bulunduğu 15 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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