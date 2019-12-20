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Terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

Terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı
Terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kökleri terör örgütü El Kaide'ye uzanan Suriye'deki küresel örgütlerden El Nusra, Fetih El Şam Cephe, Huraseddin Tugayları (Had Grubu) ve Heyet-i Tahrir El Şam ile bağlantılı oldukları belirlenen 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ile Üsküdar ilçeleri ve Konya, Adana, Ankara, Kocaeli, Trabzon ile Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler Terörle Mücadele Şube'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıkça işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama 20'si adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İrem Demir

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