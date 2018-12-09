Terör örgütü çocuk avında

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan Amara kod adlı K.Ç. adlı terörist, ifadesinde boş zamanlarında arkadaşlarıyla beraber civardaki parka gittiklerini, parkta Arvin kod adlı terörist ile tanıştığını, bu örgüt mensubunun sohbet esnasında kendisine dağ şartlarının ve örgütteki durumun çok iyi olduğunu, rahat yaşayabileceğini anlatıp kendisini örgüte katılmaya ikna ettiğini söyledi.

Arvin'in kendisi gibi istekli başka arkadaşı varsa onları da getirmesini söylediğini ifade eden K.Ç., ertesi gün okuldan arkadaşları olan ve örgüte katılmak isteyen B.B., H. E., M.C. ve B.A. ile birlikte sabah Arvin kod adlı teröristle buluştuklarını, teröristin kendilerini araca bindirip bir alana götürdüğünü, buradan da 3 yeni katılım ile beraber sınır kapısına geldiklerini, kendilerine verilen sahte Suriye kimlikleriyle sınır kapısından geçerek örgüte katıldıklarını kaydetti.

Yaşadığı şartların hiç anlatıldığı gibi olmadığını, örgüt elebaşlarının zevk içinde yaşarken çocukların ön saflarda çatışmalara zorlandığını ve uyuşturucuya alıştırılmaya çalışıldığını söyleyen K.Ç., kaçmaktan başka çare kalmadığını, örgütün görünen yüzünün anlatılanın tam aksi olduğunu ve kimsenin buna aldanmaması gerektiğini anlattı.