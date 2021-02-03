Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli örgüt mensubu Sakarya'da yakalandı. Şahsın DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şahsın yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi. Ürdün uyruklu terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan Özkan

