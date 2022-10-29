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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde iletişim sorumlusu ve komutanı tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde iletişim sorumlusu ve komutanı tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde iletişim sorumlusu ve komutanı tutuklandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün sözde iletişim sorumlusu ve komutanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütünün sözde komutanı R.E.M.H. ve iletişim sorumlusu Z.M.H. yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahısların Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ın Telafer şehrinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enderhan Öz

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