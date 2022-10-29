Terör örgütü DEAŞ'ın sözde iletişim sorumlusu ve komutanı tutuklandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütünün sözde komutanı R.E.M.H. ve iletişim sorumlusu Z.M.H. yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahısların Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ın Telafer şehrinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enderhan Öz

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