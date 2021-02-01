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Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, Yalova’da DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı - Tıkla İzle

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı olduğu bildirilen örgütün üst düzey elemanlarından 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun ilk bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twetter hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Bakan Soylu: ''DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı''

İçişleri Bakanı Soylu operasyona yönelik açıklamalarında "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı!Operasyon sona erdi.Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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