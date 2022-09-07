İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı

Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı
Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP-C’ye yakınlığı ile bilinen bir yayın organına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Terör örgütü DHKP-C’ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentin kuzeyindeki Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve terör örgütü DHKP-C yanlısı yayınlarıyla bilinen bir dergiye ve söz konusu yasaklı derginin basıldığı matbaaya operasyon düzenledi.

Geçmişte yürütülen soruşturmalarda, daha önce basılan yayınlardaki şifreli satırlarla örgütün tepe kadrosunun mesajlarını alt kadrolara ilettiği gerekçesiyle matbaaya yönelik düzenlenen operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) adlı 3 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli baskında, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaşıldığı öğrenildi. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Diğer yandan aynı yayın organına geçtiğimiz yılın Mart ayında da operasyon gerçekleştirilmiş, kripto odaların ve bölmelerin bulunduğu söz konusu ofiste, terör örgütünün yurtdışında bulunan “Merkez Komitesi” ile ofis içerisinde bulunan dijital materyaller ile haberleşme yapıldığı tespit edilmişti. Yine o tarihte yapılan soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, örgüt ile ilgili talimatların, basılıp dağıtılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği, bu dergilerdeki şifreli mesajların ise eylem için metropollerde hazır bekleyen DHK-C üyelerine ve “SPB” olarak adlandırılan örgütün sözde silahlı propaganda birliklerine iletildiği deşifre edilmişti.

Sadık Kahraman
 

İLGİLİ HABER
Edirnede 2 PKKlı terörist yakalandı Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
İLGİLİ HABER
Eren Operasyonlarıyla bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi Eren Operasyonlarıyla bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
İstanbulda terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı
İLGİLİ HABER
Sansasyonel eylem için Türkiyeye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
MSB: 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirdi MSB: ‘6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi’

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.