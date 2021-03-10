Terör örgütü DHKP/C'ye yakın yayın organına baskın: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Sultangazi'de DHKP-C yanlısı yayınlar yaptığı ileri sürülen ve basılan yayınlardaki şifreli satırlarla tepe kadrosunun mesajlarını örgüt üyelerine ileten bir matbaayı ve bazı adresleri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden ve DHKP-C'nin yayın organı olarak nitelendirilen “Halk Okulu“ isimli dergiye hava destekli baskın yapan polis, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaştı. Kripto odaların ve bölmelerin bulunduğu söz konusu ofiste, terör örgütünün yurtdışında bulunan “Merkez Komitesi” ile ofis içerisinde bulunan mevcut dijital materyaller ile haberleşme yapıldığını belirleyen emniyet güçleri, şüphelilerin burada izlenilmesi gereken eylem planlarının aktarımını sağladıkları ve yapılması yönünde gelen talimatların basımını gerçekleştirdikleri belirlendi. Örgüt ile ilgili talimatların, basılıp dağıtılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına yansıyan o iddialara göre yakalanan şüpheliler, bu dergilerdeki şifreli mesajları ise eylem için metropollerde hazır bekleyen DHK-C üyelerine, “SPB” olarak adlandırılan örgütün sözde silahlı propaganda birliklerine iletilerek eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

Örgüte yönelik öğlen 12.00 sıralarında yapılan baskında ayrıca söz konusu matbaa ve ofiste güçlendirilmiş şekilde bulunan 6 demir/çelik kapıdan 2'sinin kilitli olduğu ve içeride bulunan örgüt mensuplarınca polise direniş gösterildiği kaydedildi. Sürgülü ve kilitli çelik kapıların, emniyet kuvvetlerince oksijen kaynağıyla kesilerek açıldığı öğrenildi. Güçlükle kırılan kapılar açıldıktan sonra içeride bulunan Y.G., E.Y., F.İ., A.B. ve M.U. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının DHKP/C terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adli mercilerde devam eden davalarının bulunduğu kaydedildi. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında yer alan F.İ.'nin “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan, Y.G.'nin ise “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan adli makamlarca arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şubesine götürüldükleri ve ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Sadık Kahraman