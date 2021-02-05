İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör örgütü El Nusra üyesine 7 yıl 9 ay hapis cezası

Terör örgütü El Nusra üyesine 7 yıl 9 ay hapis cezası
Terör örgütü El Nusra üyesine 7 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri’de terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan yabancı uyruklu şahsa 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanık A.B.E. ile sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada kendini savunan A.B.E., “Ben El Nusra terör örgütünü, Özgür Suriye Ordusu sanıyordum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Çünkü Suriye'de bu tarz şeyler suç değil. 2 tane çocuğum var ve eşim hamile. Beratımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme yapılan yargılama sonucu, sanık A.B.E. 'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 7 yıl 9 ay hapis cezasına vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mükremin Kaya
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.