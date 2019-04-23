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Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor: 4 terörist teslim oldu

Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor: 4 terörist teslim oldu
Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor: 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nde 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Bölücü örgüt içindeki çözülmenin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerince teslim alınan teröristlerin ilçe emniyet müdürlüğüne teslim edilerek sorgularının devam ettiği bildirildi. 

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı terör örgütü içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.  

Ayaz Müldür

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