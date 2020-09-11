İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör örgütü MLKP üyesi 17 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü MLKP üyesi 17 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 17 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü MLKP'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, geçtiğimiz Salı günü İstanbul Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi 17 kişi yakalanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da yapılan operasyon sonucu yakalanan MLKP üyelerinin emniyetteki sorguları bugün tamamlandı.

Dört gün süren gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte bugün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sadık Kahraman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.