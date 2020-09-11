Terör örgütü MLKP üyesi 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, geçtiğimiz Salı günü İstanbul Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi 17 kişi yakalanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da yapılan operasyon sonucu yakalanan MLKP üyelerinin emniyetteki sorguları bugün tamamlandı.

Dört gün süren gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte bugün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sadık Kahraman